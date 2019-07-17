Военным-контрактникам увеличивают зарплаты

Рядовым и сержантам, служащим по контракту, повысят зарплаты, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, это уже одобрил президент Владимир Путин.

Как пишет газета Минобороны «Красная звезда», «существенное увеличение» денежного довольствия ждет рядовых-контрактников с 1 сентября. Разным специалистам оклады повысят осенью на 2-3 тарифных разряда. Водителям категорий С и Е с 1 октября установлена ежемесячная надбавка за значимость выполняемых задач в размере 30% от оклада.

Рядовым и сержантам также с 1 октября повысят размер компенсаций за наем жилья, приравняв их к офицерским.