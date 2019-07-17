В ЕС призывают Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Европейского союза призывает Россию признать ответственность за крушение Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.
«ЕС призывает Россию принять на себя ответственность и сотрудничать с проводимым расследованием, — говорится в сообщении Совета Евросоюза. В нем также отмечается, что ЕС приветствует возбуждение уголовных дел против четырех человек, причастных к трагедии.
19 июня 2019 года международные следователи назвали имена четырех людей, причастных к крушению малазийского. Заочный суд над ними начнется 9 марта 2020 года. Игорю Стрелкову (Гиркину), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко инкриминируется убийство. На их арест уже выданы ордера. В Москве все эти годы обвинения отвергают.