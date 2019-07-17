В ЕС призывают Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Европейского союза призывает Россию признать ответственность за крушение Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.

«ЕС призывает Россию принять на себя ответственность и сотрудничать с проводимым расследованием, — говорится в сообщении Совета Евросоюза. В нем также отмечается, что ЕС приветствует возбуждение уголовных дел против четырех человек, причастных к трагедии.

17 июля 2014 года крушение потерпел Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур. Погибли 298 человек. Как показало расследование Совета по безопасности Нидерландов и Объединенной следственной группы, авиалайнер был сбит ракетой класса «земля-воздух» из зенитно-ракетного комплекса «Бук» с территории самопровозглашенной ДНР. При этом установка принадлежала 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил. «Бук» доставили с территории России, а после запуска ракеты вернули обратно.

19 июня 2019 года международные следователи назвали имена четырех людей, причастных к крушению малазийского. Заочный суд над ними начнется 9 марта 2020 года. Игорю Стрелкову (Гиркину), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко инкриминируется убийство. На их арест уже выданы ордера. В Москве все эти годы обвинения отвергают.