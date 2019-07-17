Александр Морозов о выборах и MH17

17 июля — 5-летие гибели «Боинга» MH17. Когда приходится слышать в последнее время в связи с выборами в Москве: почему так грубо? почему бы не допустить независимых кандидатов? давайте добьемся справедливости, подадим в суд... и т.д. — я думаю о том, что все эти вопросы сразу отпадают, если смотреть реалистично.

По Москве свободно ходят люди, которые в 2014 году убили 298 человек в самолете. Все расследовано, происхождение «Бука» известно, фамилии названы. Но Кремль ничего этого не признает, не собирается и не хочет улаживать ни с голландским правительством, ни с семьями погибших. Кремль даже не отрицает ничего публично, не предлагает никакой встречной убедительной версии, а просто тупо заявляет, что результаты расследования его «не убеждают». И все. Плюнь в глаза, все божья роса.



И это ведь речь идет не о том, что подпись какого-то живого человека не признали за действительную. «Нас нет» (применительно к выборам) — это лишь безобидная метафора. А вот 298 человек, включая детей — их реально не стало. И за этим ничего не последовало, кроме упорного вранья в течение пяти лет.

«А мы подадим в ЕСПЧ!» И что? Объявлено уже, что в марте 2020 будет трибунал по «Боингу» — плевать Кремлю. Поэтому не надо так раздваивать сознание, что вот у нас тут в одном углу борьба за Мосгордуму, а в другом — «Боинг». Это все в одном углу. И риторическое удивление по поводу того, как грубо давят «общественность» — это совершенно неуместная наивность. Как будто есть «два Кремля». И с каким-то вторым мы будем вести переговоры о справедливых выборах. Нет.

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