Handelsblatt: Кремль опасается стамбульского сценария

Отстраняя от выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, Кремль пытается избежать сценария, аналогичного Стамбулу, пишет немецкое издание Handelsblatt.

«Стамбул является для российской партии власти предостерегающим примером. Там в июне кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Экрем Имамоглу одержал победу над бывшим премьер-министром Бинали Йылдырымом, известным политиком из правящей Партии справедливости и развития. И это несмотря на административное давление и продолжительные атаки со стороны верных правительству телеканалов. И даже вопреки повторным выборам, назначенным президентом Реджепом Эрдоганом, которого не устроил результат первого тура», — пишет издание (перевод Inopressa).

В Кремле результат выборов в Турции и последовавшее за ним ослабление позиций Эрдогана приняли во внимание. Некогда огромная популярность как Эрдогана, так и Владимира Путина все больше падает, отмечает автор статьи.

Существует реальная опасность того, что «Единая Россия» потеряет большинство в московском парламенте, а чтобы избежать этого, власть прибегает к разным методам. В частности, кандидаты от партии выдвигаются как независимые, «чтобы дистанцироваться от ухудшающегося имиджа партии». Также избиркомы отказали в регистрации оппозиционным кандидатам, пишет Handelsblatt.

«Полностью исключая оппозицию из политического процесса, Кремль играет с огнем. Раньше российское руководство зачастую ловко настраивало своих противников друг против друга. Отстраняя их, оно объединяет своих оппонентов. Возможно, этот принцип сработает на некоторое время, однако ввиду растущего недовольства россиян своей жизненной ситуацией стране грозит дальнейшая радикализация протестов», — заключает газета.