Главой Еврокомиссии стала министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен

Европейский парламент утвердил Урсулу фон дер Ляйен в качестве президента Еврокомиссии. В ноябре она сменит на посту главы высшего органа исполнительной власти ЕС Жан-Клода Юнкера из Люксембурга.

«Доверие, которое вы мне оказали, отражает вашу уверенность в Европе, в единой и сильной Европе с востока на запад, с юга на север. Это ваша уверенность в Европе, которая готова бороться за будущее. Это большая ответственность, и моя работа начинается сейчас», — сказала фон дер Ляйен депутатам, передает Euronews.

Фон дер Ляйен станет первой женщиной во главе центрального органа исполнительной власти Евросоюза, отмечает «Русская служба Би-би-си» . Неделю назад она призвала Евросоюз оказывать поддержку странам происхождения беженцев, чтобы избавиться от причин, побуждающих мигрантов направляться в Европу. Также она выразила уверенность, что Европе следует вести диалог с Россией «с позиции силы», напоминает DW

Новым министром обороны Германии станет председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она ранее неоднократно заявляла, что не хочет занимать никаких министерских постов в кабинете Ангелы Меркель. Она объясняла это желанием сохранить независимость действий в качестве председателя ХДС. Крамп-Карренбауэр стала преемницей Меркель на посту главы немецких консерваторов 7 декабря 2018 года, когда победила на внутрипартийных выборах.