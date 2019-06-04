МАК готов представить первый отчет о катастрофе SSJ 100 в «Шереметьево»

Замглавы Минпромторга России Олег Бочаров сообщил, что 5 июня будет получен первый отчет Межгосударственного авиационного комитета о катастрофе самолета SSJ 100 компании «Аэрофлот», произошедшей 5 мая в аэропорту «Шереметьево». До этого момента он просил членов подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП не обсуждать тему безопасности полетов Sukhoi Superjet 100.
Поднял вопрос безопасности самолета SSJ 100 совладелец группы S7 Владислав Филев, который также является председателем подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП, передает «Интерфакс». На заседании подкомиссии Филев обратился к замглавы Минтранса Александру Юрчику с вопросом о расследовании авиаинцидента с SSJ 100 авиакомпании «Якутия» в октябре прошлого года, когда тот выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, при этом была разрушена стойка шасси.
Вместо Юрчика ответил замглавы Минпромторга Олег Бочаров: «У меня есть предложение. У нас завтра будет первый отчет МАКа по расследованию катастрофы с SSJ 100 5 мая. С учетом того, что здесь все сидят профессионалы, просил бы этически обойти этот вопрос, и считаю, что до официального опубликования итогов любое наше публичное высказывание помешает расследованию».
«В том числе и по Якутску?» — уточнил у Бочарова Филев.
9 октября SSJ 100 авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск», на борту находились пять членов экипажа и 91 пассажир. При движении по нерабочей части летного поля разрушились основные опоры шасси.