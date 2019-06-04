«Яндекс» прокомментировал отношения с ФСБ

В компании «Яндекс» прокомментировали информацию о запросе ФСБ ключей для дешифровки данных пользователей сервисов платформы. Закон, на который ссылаются представители СМИ, применяется не только к «Яндексу», но ко всем организаторам распространения информации, доступным на территории РФ, включая все почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети, отметили в компании.

«В законе говорится о предоставлении информации, «необходимой для декодирования сообщений», из него не следует требование о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика. Цель закона — соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели. При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей. Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка», — говорится в заявлении «Яндекса».Ранее РБК сообщил, что ФСБ направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», но компания не подчинилась требованию спецслужбы.Источник агентства сообщал, что ФСБ требует от компании предоставить сессионные ключи, которые дают доступ не только к сообщениям в почте, но и позволяют анализировать весь трафик от пользователей к сервисам «Яндекса». Эксперты отмечают, что передача сессионного ключа может позволить спецслужбам завладеть логином и паролем от почтового ящика пользователя. Кроме того, сессионные ключи позволяют анализировать само поведение пользователей. Например, в «Яндекс.Диск», завладев сессионным ключом, можно смотреть, кто и какие данные скачивал.