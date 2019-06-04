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В Москве открыли памятник героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто

04.06.2019

В Еврейском музее и центре толерантности в Москве открыли памятник героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто в годы Второй мировой войны. 

Монументальный комплекс, созданный по проекту саратовского архитектора Олега Фандеева, представляет собой композицию из черного и белого мрамора, которая изображает руки, раздвигающие створы дверей. У памятника установлены пять стеклянных колб со свечами. В композицию также интегрирован интерактивный экран с картой и информацией о восстаниях в концлагерях и гетто. 

В церемонии открытия приняли участие президент России Владимир Путин, главный раввин России Берл Лазар, президент Федерации еврейских общин Александр Борода и председатель попечительского совета музея Виктор Вексельберг, сообщает ТАСС.

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