В Еврейском музее и центре толерантности в Москве открыли памятник героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто в годы Второй мировой войны.

Монументальный комплекс, созданный по проекту саратовского архитектора Олега Фандеева, представляет собой композицию из черного и белого мрамора, которая изображает руки, раздвигающие створы дверей. У памятника установлены пять стеклянных колб со свечами. В композицию также интегрирован интерактивный экран с картой и информацией о восстаниях в концлагерях и гетто.