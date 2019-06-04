Институт русского реалистического искусства объявил о закрытии на неопределенный срок. «Музей закрыт на неопределенное время. Приносим извинения», — сообщается на сайте музея.

ИРРИ — проект бывшего совладельца санированного Промсвязьбанка Алексея Ананьева. В конце мая этого года Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество Алексея и Дмитрия Ананьевых в качестве обеспечительной меры по иску Промсвязьбанка к своим бывшим владельцам. Под арест попали, в частности, картины, принадлежащие Алексею Ананьеву и находящиеся в оперативном управлении ИРРИ, напоминают «Ведомости».

Институт русского реалистического искусства основан Ананьевым в 2011 году. Он расположен в здании бывшей котельной ситценабивной фабрики Цинделя на Дербеневской набережной в Москве. Фабрика, основанная в XIX в., в конце 2000-х годов была отреставрирована девелоперской компанией «Промсвязьнедвижимость» Ананьевых и переформатирована в деловой квартал «Новоспасский двор». Коллекцию живописи Алексей Ананьев начал собирать в 2000 году.