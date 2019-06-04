ИТ-гиганты потеряли $182 млрд на фоне возможного антимонопольного расследования

Рыночная капитализация четырех американских ИТ-корпораций — Alphabet, Amazon, Apple и Facebook — снизилась на $182 млрд после того, как стало известно, что в их отношении может быть начато антимонопольное расследование в США. Как пишет «КоммерсантЪ», на внебиржевых торгах акции Alphabet опустились в цене примерно на 7%, до $1027 — самого низкого уровня за последние пять месяцев. Таким образом, родительская компания Google потеряла за один вечер $57 млрд.

Примерно столько же потеряли Facebook и Amazon. Котировки крупнейшей в мире социальной сети просели на 7,5%, а рыночная капитализация компании снизилась, соответственно, на $55 млрд. Акции Amazon упали только на 4,5%, но в абсолютных цифрах потери онлайн-ритейлера составили $61 млрд. Акции Apple упали всего на 1%. В итоге рыночная капитализация компании снизилась на $9 млрд.