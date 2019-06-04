Кирилл Рогов: Социология тудэй: будни цифр и ушей

Понятно, что данные ВЦИОМ нельзя комментировать и всерьез обсуждать никогда - ни когда они демонстрируют высокий рейтинг Путина, ни - когда низкий. Что нам и было продемонстрировано. ВЦИОМ - это подразделение администрации президента, актив, отобранный силой, со всеми вытекающими последствиями.

Интересно другое. Ни первая цифра, которую глава ВЦИОМа Федоров взялся комментировать, ни вторая, которой он затем прикрывался, не содержали в себе ничего сенсационного. Обе цифры использовались в манипулятивных целях. Так зачем Федоров вылез с первой цифрой?

Думаю, это дело простое и житейское. В любой большой коалиции и бюрократической структуре есть алармистская фракция. Те, кто кричит, что все плохо и надо принимать срочные меры. Их задача убедить, что для исправления ситуации необходимы меры, базирующиеся на компетенциях, которыми, по убеждению коалиции, они владеют лучше других фракций.

В нашем случае, это скорее всего может быть - не скажу "либеральная", это слово тут неуместно - гражданская фракция правящей коалиции. В противопоставлении фракции "силовой". Это не значат, что в фракции "силовой" состоят исключительно силовики. Там есть эксперты, бизнесмены, даже главы, казалось бы, сугубо мирных министерств. Но они все равно работают на силовую повестку. Гражданская же фракция выдвигает альтернативные повестки, связанные с ее компетенциями, что должно помочь ей хоть немного увеличить свой политический вес перед лицом безраздельно доминирующих силовиков.

Гражданскую фракцию в современной кремлинологии принято ассоциировать с Кириенко. И, по всей видимости, именно она была заинтересована в раздувании темы падающего рейтинга и необходимости его цивильного исправления. Эта фракция, в частности, крайне заинтересована в увеличении своего влияния в СМИ, чего ей, кажется, никак не удается добиться и без чего она довольно беспомощна. Падающий рейтинг - это шанс ("ваша пропаганда не работает, дайте нам порулить").

Так вот в таком ракурсе сухой остаток истории с Федоровым состоит сугубо в том, что как только гражданская фракция попыталась совершить вылазку с использованием довольно стандартной технологии "публичной эскалации алармизма", она немедленно получила по ушам - по ушам Федорова, конкретно, и вынуждена была ретироваться, прикрываясь федоровским позором.