Алексей Макаркин: в спор о сквере вмешали Ельцин-центр

Сторонники строительства подвергают его критике, используя разные аргументы. Одни – уже привычные, идеологические. Что Ельцин-центр – это средоточие либералов, которые подрывают безопасность страны и ее традиционные ценности, в том числе религиозные. Эти аргументы действуют на целевую аудиторию, которая и так убеждена, что Ельцин-центр надо закрыть. А, следовательно, не слишком эффективны.

Но есть и новый аргумент, который прямо связан с конфликтом вокруг храма. Он гласит, что Ельцин-центр был построен на месте старых екатеринбургских купеческих кварталов и прекрасного сада. Старые дома снесли, сад вырубили, но никто тогда не протестовал. Этот аргумент может быть понятен людям, которым не нравится не только «храм в сквере», но и любые другие вырубки деревьев в центре города, где зеленых зон осталось очень немного.

Но проблема в том, что по вине Ельцин-центра ни одно дерево вырублено не было – и ни один исторический дом не был снесен. Изначально это здание строилось еще с 2006 года (то есть при жизни Ельцина) и предназначалось для бизнес-центра. Проект так реализован и не был, стройку не завершили. Ельцин-центр выкупил здание в 2011 году и провел реконструкцию, приспособив его для музея и других культурных учреждений.

Кстати, в числе новых мест, где мог быть размещен храм, есть недостроенная гостиница и заброшенная больница (оба места в центре города) – там строительство может проходить без ущерба для экологии. Другое дело, насколько эти варианты устроят спонсоров, так как проект храма в этих случаях придется в очередной раз переделывать, да и место у театра выглядит более престижным. Но это уже другая история.