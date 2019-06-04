Дмитрий Гудков: ФСБ бьет по российской экономике

ФСБ пришла за «Яндексом» и требует ключи шифрования. Они ей не очень-то и нужны: суды и без них проштампуют любое разрешение на слежку. Но так быстрее. Без формальностей. Например, сейчас мы знаем, что за год спецслужба подчитывала и подсматривала за 830 тысячами человек. А после того, как она получит ключи, знать этого не будем.
Зато узнаем другое: что пользоваться «Яндексом» опасно. Так спецслужба, призванная защищать государство, нанесет по его экономике – одной из ключевых российских компаний – сокрушительный удар. И, конечно, поддержит американского производителя в лице «Гугла». Кто-кто тут иностранный агент?
Увязший коготок «Яндекса» продолжает тянуть его на дно смоляной ямы. Помните, как «Яндекс.Новости» стали выдавать плашку о том, что некоторые источники скрыты по требованию законодательства? Ну вот – следующий шаг. Здесь же все устроено, как в лагере. Чуть прогнулся, отступил, подписал бумажку о сотрудничестве – и пути назад уже нет.