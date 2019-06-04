Задержаны двое подозреваемых в убийстве спецназовца в Подмосковье

Двое мужчин задержаны по подозрению в убийстве в Красногорске бывшего сотрудника спецназа, участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

В ведомстве также рассказали, в домах задержанных прошли обыски, следователи допросили более 50 свидетелей. Все другие участники происшествия установлены. Следствие определяется с их процессуальным статусом, отметили в СК.