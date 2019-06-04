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Задержаны двое подозреваемых в убийстве спецназовца в Подмосковье

04.06.2019

Двое мужчин задержаны по подозрению в убийстве в Красногорске бывшего сотрудника спецназа, участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

В ведомстве также рассказали, в домах задержанных прошли обыски, следователи допросили более 50 свидетелей. Все другие участники происшествия установлены. Следствие определяется с их процессуальным статусом, отметили в СК.

Ночью 1 июня Белянкин стал очевидцем массовой драки около одного из баров в Красногорске. Он попытался помочь мужчине, которого ранили ножом. Несколько раз выстрелил из травматического пистолета, но сам получил удар ножом в область сердца.

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