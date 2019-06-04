Задержаны двое подозреваемых в убийстве спецназовца в Подмосковье

Двое мужчин задержаны по подозрению в убийстве в Красногорске бывшего сотрудника спецназа, участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
В ведомстве также рассказали, в домах задержанных прошли обыски, следователи допросили более 50 свидетелей. Все другие участники происшествия установлены. Следствие определяется с их процессуальным статусом, отметили в СК.Ночью 1 июня Белянкин стал очевидцем массовой драки около одного из баров в Красногорске. Он попытался помочь мужчине, которого ранили ножом. Несколько раз выстрелил из травматического пистолета, но сам получил удар ножом в область сердца.