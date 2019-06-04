Дэвид Линч удостоен почетного «Оскара»

Американская академия киноискусств объявила лауреатов почетной премии «Оскар» за вклад в кинематограф. В этом году ее получат режиссеры Дэвид Линч и Лина Вертмюллер, а также актер Уэс Стьюди. Актриса Джина Дэвис удостоена награды имени Джина Хершолта за развитие дела гуманизма, сообщает «Кинопоиск» со ссылкой на пресс-службу академии.
«Почетные премии, вручаемые академией каждый год, — признание людей, посвятивших свою жизнь развитию искусства и внесших выдающийся вклад в нашу индустрию и все, что с ней связано», — сказал президент киноакадемии Джон Бэйли.
Лина Вертмюллер в 1976 году стала первой женщиной, номинированной на «Оскар» в категории «Лучший режиссер» за картину «Паскуалино «Семь красоток».
Уэс Стьюди — коренной американец из народа чероки, известный по ролям в фильмах «Последний из могикан» и «Танцующий с волками».11-я специальная церемония вручения премии пройдет 27 октября в Лос-Анджелесе.