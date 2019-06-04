Суд вернул полиции административный протокол на Волкова о «явном неуважении к власти»

Административный протокол, составленный на Леонида Волкова о «явном неуважении к власти», суд вернул в полицию для устранения недостатков. Юрист Александр Помазуев сообщил «Медиазоне», что суд решил вернуть протокол, так как в нем не указано место правонарушения. «Я таких чудовищных материалов не видел с момента, когда у [сторонника Алексея Навального Николая] Ляскина было два протокола в деле», — добавил он.

Протокол на Волкова составили 27 мая. В полиции посчитали правонарушением его твит от 23 апреля с видеозаписью оглашения первого решения суда по административному делу о неуважении к власти. Ролик Волков сопроводил своим комментарием.

В экспертно-криминалистическом центре московского управления МВД решили, что этот твит содержит негативную оценку президента Владимира Путина. «Для выражения негативной оценки Президента Российской Федерации В.В. Путина, в тексте используются такие языковые средства, как бранная табуированная лексика, негативная коннотация которой усилена за счет оценочного определения», — говорится в протоколе.

Сейчас Волков находится с спецприемнике — 22 мая суд арестовал его на 20 суток за сентябрьскую акцию против пенсионной реформы, во время которой сам оппозиционер находился за границей и вел трансляцию протестов на YouTube.