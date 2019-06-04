Опрос «Левада-центра» показал, что у россиян растет готовность участвовать в массовых протестах. Доля респондентов, готовых выступать против падения уровня жизни, составила 27%, а тех, кто считает возможными протесты с политическими требованиями — 24%.

По результатам исследования выяснилось, что больше всего люди информированы об акциях против строительства храма в сквере Екатеринбурга: 17% внимательно за этим следили и 42% что-то слышали. О протестах против мусорного полигона в Архангельской области и митингах в Ингушетии против изменения границы с Чечней знают или слышали соответственно 35% и 26% опрошенных. При этом среди тех, кто слышал хотя бы об одном из этих событий, доля готовых протестовать составляет 39%.

Люди, лучше информированные о протестах, и сами больше готовы протестовать, рассказал «Ведомостям» директор «Левада-центра» Лев Гудков. «Это не просто информирование, а направленный интерес. При этом готовность участвовать в протестах почти вдвое выше, чем обычно, это явный признак неканализируемого раздражения. Обычно готовы к экономическим протестам 17–20%, а сейчас — 26-28%», — говорит он.

Фонд «Петербургская политика» также отмечает, что усиление уличной активности стало одной из ключевых тем мая. Но акции в основном носят локальный характер и сами по себе не являются признаками надвигающейся серьезной социально-политической турбулентности, считают эксперты.