На участника протестов в Екатеринбурге завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти в отношении Станислава Мельниченко, который принимал участие в массовых акциях против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга.

Как сообщают в «Апологии протеста», по версии следствия Мельниченко «публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты» в адрес полицейского. Речь идет о представителе пресс-службы отделения полиции Екатеринбурга.

Станиславу Мельниченко избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Ранее его оштрафовали на 12 тыс. руб. за участие в акции протеста в сквере.