Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Сенат США одобрил законопроект, предполагающий запрет въезда в страну лицам, которые вмешиваются в американские выборы. Документ принят единогласно, пишет издание The Hill.

Законопроект, выдвинутый сенаторами Линдси Грэхемом и Диком Дурбином, запрещает выдавать визы иностранцам, если они участвовали в «ненадлежащем вмешательстве в выборы в США» или пытались сделать это. «Ненадлежащее вмешательство» включает в себя нарушение законов о голосовании или финансировании избирательных кампаний, а также попытки вмешательства в выборы под руководством иностранного правительства.

«Как мы видели на выборах 2016 года, Россия Владимира Путина пытается ударить в самое сердце демократических ценностей и свободы, которыми дорожат все американцы. Запретив иностранцам, которые вмешиваются в наши выборы, приезжать в Соединенные Штаты, закон посылает враждебным странам по всему миру сигнал, что США не потерпят иностранного вмешательства в наши выборы», — сказал Грэм.

Теперь законопроект должны одобрить в Палате представителей, после чего он поступит на подпись президенту США.