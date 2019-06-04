Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Сенат США одобрил законопроект, предполагающий запрет въезда в страну лицам, которые вмешиваются в американские выборы. Документ принят единогласно, пишет издание The Hill.
Законопроект, выдвинутый сенаторами Линдси Грэхемом и Диком Дурбином, запрещает выдавать визы иностранцам, если они участвовали в «ненадлежащем вмешательстве в выборы в США» или пытались сделать это. «Ненадлежащее вмешательство» включает в себя нарушение законов о голосовании или финансировании избирательных кампаний, а также попытки вмешательства в выборы под руководством иностранного правительства.
Теперь законопроект должны одобрить в Палате представителей, после чего он поступит на подпись президенту США.