ФСБ затребовала у «Яндекса» ключи шифрования переписки пользователей

При этом представитель пресс-службы «Яндекса» сообщил, что компания «работает в полном соответствии с действующим законодательством». Он отказался отвечать на вопросы о том, действительно ли «Яндекс» получил требование от ФСБ предоставить ключи шифрования и не передал их.
По словам источника РБК на ИТ-рынке, в «Яндексе» считают, что ФСБ слишком широко трактует норму «закона Яровой». «Спецслужба требует от компании предоставить сессионные ключи, которые, по сути, дают доступ не только, например, к сообщениям в почте, но и позволяют анализировать весь трафик от пользователей к сервисам «Яндекса», — говорит он.
Эксперты отмечают, что передача сессионного ключа какого-либо пользователя спецслужбам может позволить им завладеть логином и паролем от почтового ящика этого пользователя. Кроме того, сессионные ключи позволяют получить не только доступ к данным, но и анализировать само поведение пользователей. Например, в «Яндекс.Диск», завладев сессионным ключом, можно смотреть, кто и какие данные скачивал.
Непредоставление ключей шифрования в установленный срок является нарушением действующего Кодекса об административных правонарушениях. «Яндексу» может грозить штраф до 1 млн руб., а в случае неисполнения и блокировка.