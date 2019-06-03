Суд в Швеции отказал в заочном аресте Ассанжа

Суд в Швеции отклонил ходатайство прокурора о заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании 2010 года. Ассанж отбывает 50-недельный срок в Великобритании за нарушение условий залога — он семь лет провел в эквадорском посольстве в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию. Сам он отрицает обвинение в изнасиловании.
Как сообщает Reuters, решение суда означает, что шведский прокурор на данном этапе не может запросить экстрадицию Ассанжа из Великобритании. Его выдачи также требуют США. Кроме того, отмечает агентство, срок исковой давности по делу об изнасиловании истекает в августе 2020 года.