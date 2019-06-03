Суд в Швеции отказал в заочном аресте Ассанжа

Суд в Швеции отклонил ходатайство прокурора о заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании 2010 года. Ассанж отбывает 50-недельный срок в Великобритании за нарушение условий залога — он семь лет провел в эквадорском посольстве в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию. Сам он отрицает обвинение в изнасиловании.

Как сообщает Reuters, решение суда означает, что шведский прокурор на данном этапе не может запросить экстрадицию Ассанжа из Великобритании. Его выдачи также требуют США. Кроме того, отмечает агентство, срок исковой давности по делу об изнасиловании истекает в августе 2020 года.

Шведская прокуратура прекратила расследование изнасилования в 2017 году, но возобновила его после того, как Эквадор отменил предоставление убежища Ассанжу в апреле 2019 года, что позволило британской полиции арестовать его. Соединенные Штаты хотят, чтобы Ассанж был экстрадирован по обвинениям, связанным с публикацией Wikileaks секретных документов.