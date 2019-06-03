Любовь Соболь ректору ВШЭ

Сначала старший директор по информационной политике ВШЭ Антон Назаров обвинил меня, что закрытие студенческой программы руководством Высшей школы экономики - это спланированная информационная провокация моего штаба в Мосгордуму. (Что?)

Теперь же с «отличным» заявлением выступил и сам ректор Вышки (а по совместительству действующий депутат Мосгордумы) Ярослав Кузьминов. Он заявил, что студенческое ток-шоу закрыли из-за независимой редакционной политики его авторов.

«Фактически редакционная политика стала формироваться самими студентами, точнее, группой студентов, которые имели мнение на тему того, кого приглашать, и [произошло] очень много всяких публичных выбросов»

«Они же должны готовиться к тому, чтобы быть журналистами. Они пойдут работать в медиа, у которых есть учредитель, у которых есть главный редактор. <...> Он [учредитель] вложил свои деньги, он контролирует этот процесс, цензурой называется совсем другая вещь».

Советую Кузьминову, Назарову, Касамаре и иже с ними перечитать статью 19 закона о СМИ:

«Учредитель не вправе вмешиваться в деятельность средства массовой информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом, уставом редакции, договором между учредителем и редакцией (главным редактором)».

То есть в специально оговоренных случаях учредитель может, но по общему правилу журналисты независимы от учредителя.

А также мне всегда казалось, что журналисты и нужны для того, чтобы делать те самые «публичные выбросы» (в терминологии Кузьминова). А не сидеть тихо по углам и ждать команды, кого приглашать в эфир, а кого - нет.