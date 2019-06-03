Протесты в Екатеринбурге запомнились 5% респондентов «Левада-центра»

19% опрошенных среди запомнившихся событий последнего месяца весны назвали победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины и его первые инициативы, 11% отметили крушение самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево», по 8% респондентов вспомнили чемпионат мира по хоккею и празднование Дня Победы, по 3% — «Евровидение», выпускные и последние звонки, а также события, связанные с президентом Владимиром Путиным (визит госсекретаря США Майка Помпео в Сочи, встреча с Ким Чен Ыном во Владивостоке, вручение наград деятелям культуры). Протесты против строительства мусорного полигона в Архангельской области вспомнили лишь 1% от опрошенных.
Социологи отмечают, что респонденты сами называли события и могли назвать более одного.