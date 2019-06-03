Вексельберг рассказал о последствиях введенных против него санкций

Виктор Вексельберг дал первое с тех пор, как против него были введены ограничительные меры, большое интервью. Газете Financial Times он рассказал о последствиях, которые имеют для него американские санкции.

«Люди [в России] говорят: «У тебя бизнес в России, ты российская знаменитость, против тебя не введены европейские санкции. Почему ты беспокоишься?» Но для меня это полный кризис в моей жизни. Это не про деньги, не про бизнес. Это про личную ситуацию... Для меня вся жизнь была возможностью. А теперь что я могу сделать?» — сказал Вексельберг (цитата по «Ведомостям»).

Вексельберг из-за санкций не может приехать в Нью-Йорк и посетить свою дочь и внука. «Всю свою жизнь я пытался быть человеком мира… Я перевез всю свою семью в США. Я никогда не мог бы предвидеть ситуацию, в которой оказался», — отметил бизнесмен.

Вексельберг, а также группа компаний «Ренова» попали в санкционные списки США в апреле 2018 года. Они предполагают запрет на въезд и заморозку активов в США. Кроме того, американским гражданам и иностранным контрагентам запрещено вести с ним бизнес. Вексельберг считает, что стал объектом санкций по трем причинам: «Я россиянин. Я богат. И да, я знаком с Путиным. Сейчас этого достаточно». Официально Минфин США объяснял введение санкций ситуацией на Украине, в Сирии, кибератаками и попытками России подорвать западную демократию.