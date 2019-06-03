Мэр Екатеринбурга назвал самые популярные у жителей места для строительства храма

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что горожане определили три площадки, которые наиболее походят для строительства храма.

«У нас есть три площадки, о которых я говорил в начале: это Белинского-Фурманова, гостиница «Дели», это сквер, который мы обсуждаем. Там уже сегодня по полторы тысячи голосов есть. Еще не закончено. По полторы тысячи фамилий конкретных граждан. По другим площадкам где-то больше, где-то меньше», — сказал Высокинский на заседании рабочей группы по организации опроса жителей города о месте для строительства храма святой Екатерины, передает «Интерфакс».