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Расследование убийства бывшего спецназовца взято на контроль центральным аппаратом СК

03.06.2019

Криминалисты центрального аппарата СК России направлены для оказания помощи в расследовании убийства бывшего военнослужащего, ветерана боевых действий Никиты Белянкина в Красногорске.

Предварительно установлено, что ночью 1 июня Белянкин стал очевидцем конфликта возле одного из кафе в Красногорске. «Он не смог остаться равнодушным — пройти мимо — и вмешался в драку. Потерпевший попытался помочь мужчине, которому в ходе потасовки нанесли ножевое ранение, произведя из имеющегося при себе травматического пистолета несколько предупредительных выстрелов в воздух. В этот момент неустановленное лицо нанесло ему удар ножом в область сердца. От полученного телесного повреждения потерпевший скончался на месте. Нападавшие с места происшествия скрылись», — говорится в сообщении СК.

Следователи уже получили информацию об участниках драки. У них проведены обыски.

Никита Белянкин служил по контракту в подразделении ГРУ Минобороны. Как минимум дважды побывал в служебных командировках в Сирии, где участвовал в боях за Пальмиру и Алеппо. За них ветеран боевых действий Белянкин был отмечен ведомственными наградами и представлен к государственной, пишет «КоммерсантЪ».

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