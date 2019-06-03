Расследование убийства бывшего спецназовца взято на контроль центральным аппаратом СК

Криминалисты центрального аппарата СК России направлены для оказания помощи в расследовании убийства бывшего военнослужащего, ветерана боевых действий Никиты Белянкина в Красногорске.

Предварительно установлено, что ночью 1 июня Белянкин стал очевидцем конфликта возле одного из кафе в Красногорске. «Он не смог остаться равнодушным — пройти мимо — и вмешался в драку. Потерпевший попытался помочь мужчине, которому в ходе потасовки нанесли ножевое ранение, произведя из имеющегося при себе травматического пистолета несколько предупредительных выстрелов в воздух. В этот момент неустановленное лицо нанесло ему удар ножом в область сердца. От полученного телесного повреждения потерпевший скончался на месте. Нападавшие с места происшествия скрылись», — говорится в сообщении СК.