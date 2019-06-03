Кучму назначили представителем Украины в контактной группе по урегулированию на Донбассе

Бывший президент Украины Леонид Кучма снова будет представителем страны на переговорах в Минске, сообщил действующий президент Владимир Зеленский. По его словам, первая встреча контактной группы в Минске состоится 5 июня, передает «Громадское».

«Я в это время не мог не согласиться на такое предложение, потому что Украина переживает нелегкие цифры в истории. Я привык в своей жизни принимать решения, выполнять их и отвечать за них», — сказал Кучма.

8 сентября 2018 года он заявил, что выйдет из состава Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, когда достигнет «критического» возраста. 2 октября Кучма поблагодарил участников группы и подвел итоги своей работы. После него представителем Украины стал экс-премьер и бывший министр обороны Евгений Марчук. 19 мая он оставил должность.

В заседаниях Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе участвуют Украина, Россия и ОБСЕ. Целью ТКГ является мирное урегулирование вооруженного конфликта.