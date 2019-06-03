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Майский указ о повышении зарплат медикам не выполнен в 50 регионах

03.06.2019

В 50 из 85 регионов России не обеспечено выполнение указа президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медработников. Об этом сообщает Счетная палата.

По результатам проверки аудиторов стало ясно, что Минздрав также не обеспечил достижение целевых значений по трем из пяти показателей госпрограммы «Развитие здравоохранения»: ожидаемая продолжительность жизни, смертность от новообразований и удовлетворенность населения качеством медицинской помощи. Кроме того, отдельные регионы не выполнили показатели по охвату населения медосмотрами для выявления туберкулеза и освидетельствования ВИЧ-инфекции, а также по уровню информированности населения.

В середине апреля сообщалось, что указы президента по повышению зарплат бюджетников по состоянию на конец 2018 года формально выполнены только в 16 регионах. 

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