Майский указ о повышении зарплат медикам не выполнен в 50 регионах

В 50 из 85 регионов России не обеспечено выполнение указа президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медработников. Об этом сообщает Счетная палата.По результатам проверки аудиторов стало ясно, что Минздрав также не обеспечил достижение целевых значений по трем из пяти показателей госпрограммы «Развитие здравоохранения»: ожидаемая продолжительность жизни, смертность от новообразований и удовлетворенность населения качеством медицинской помощи. Кроме того, отдельные регионы не выполнили показатели по охвату населения медосмотрами для выявления туберкулеза и освидетельствования ВИЧ-инфекции, а также по уровню информированности населения.
В середине апреля сообщалось, что указы президента по повышению зарплат бюджетников по состоянию на конец 2018 года формально выполнены только в 16 регионах.