В Кремле хотели бы видеть Калви на ПМЭФ

Кремль хотел бы видеть находящегося под домашним арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, мы хотели бы видеть Майкла среди участников форума, поскольку он более 15 лет является активным игроком на российском рынке. Мы все знаем его как бизнесмена, которому можно доверять и который привержен российскому рынку», — сказал Песков в интервью для телеканала RT, передают «Ведомости».

Ранее Калви просил Следственный комитет отпустить его на форум, который пройдет 6-8 июня.

На вопрос, следит ли Владимир Путин лично за делом Baring Vostok, Песков ответил: «Конечно. Он получает информацию об этом, поскольку это громкое дело. И он понимает, что дело вызывает множество вопросов среди зарубежных инвесторов. Но закон есть закон. Нужно ему подчиняться».

Фигурантов дела арестовали в середине февраля. В апреле Калви смягчили меру пресечения, отправив под домашний арест. Их обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».