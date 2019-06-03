Close

В Хабаровске воспитанники детдомов объявили голодовку

03.06.2019

В Хабаровске воспитанники детских домов, не дождавшиеся положенного им жилья, объявили голодовку перед зданием краевого правительства. Стоять с пикетом он намерены, пока им не предоставят квартиры, сообщает ИА AmurMedia.

«У нас на руках есть судебное решение, по которому положено жилье. Нам всем уже больше 25 лет, а средняя продолжительность ожидания квартир — 10 лет. Мы неоднократно обивали пороги администрации и прокуратуры. Писали даже в генеральную прокуратуру, самому Чайке, коллективное обращение. Но ответа так и не последовало», — рассказала участница голодовки Екатерина.

18 марта участники протеста уже приходили к губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Тогда им пообещали, что в скором времени квартирный вопрос решится. 

«О том, что они собираются устраивать акцию протеста, мы знали еще два дня назад. На самом деле у нас все идет по плану. С этой же группой сирот губернатор встречался месяц назад. Но за это время построить новый дом невозможно — проблема складывалась годами, а нам эта очередь досталась по наследству. Вообще в этом году мы планируем сдать более 580 квартир для сирот — большая часть из тех, кто устроил эту акцию протеста, получат жилплощадь до нового года», — рассказала порталу DVhab.ru пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.