В Хабаровске воспитанники детдомов объявили голодовку

В Хабаровске воспитанники детских домов, не дождавшиеся положенного им жилья, объявили голодовку перед зданием краевого правительства. Стоять с пикетом он намерены, пока им не предоставят квартиры, сообщает ИА AmurMedia.

«У нас на руках есть судебное решение, по которому положено жилье. Нам всем уже больше 25 лет, а средняя продолжительность ожидания квартир — 10 лет. Мы неоднократно обивали пороги администрации и прокуратуры. Писали даже в генеральную прокуратуру, самому Чайке, коллективное обращение. Но ответа так и не последовало», — рассказала участница голодовки Екатерина.

18 марта участники протеста уже приходили к губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Тогда им пообещали, что в скором времени квартирный вопрос решится.