«Ростех» опровергает данные о выводе специалистов из Венесуэлы

В госкорпорации «Ростех» опровергают сообщение о выводе специалистов госкорпорации из Венесуэлы.«Состав представительства остается неизменным много лет. Что касается технических специалистов, то они периодически прибывают в страну для ремонта и обслуживания ранее поставленной техники», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Ростеха». В компании отметили, что «цифры, приведенные в статье The Wall Street Journal в отношении присутствия штата сотрудников «Ростеха» в Венесуэле, преувеличены в десятки раз».
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Россия отозвала из Венесуэлы ключевых советников по обороне. По данным издания, если в разгар сотрудничества между Москвой и Каракасом в Венесуэле находились около тысячи сотрудников «Ростеха», то теперь лишь несколько десятков. Собеседники газеты объяснили отъезд специалистов отсутствием новых контрактов и предположением, что режим Николаса Мадуро из-за сложной экономической ситуации не сможет расплатиться по предыдущим поставкам. Источник газеты, рассказал, что в «Ростехе» взвесили все за и против и пришли к выводу, что поддерживать Мадуро больше не имеет смысла, поскольку «сражение проиграно».