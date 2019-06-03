Роскомнадзор внес Tinder в реестр по слежке за пользователями

Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации сервис знакомств Tinder. Внесение в реестр инициируется ФСБ. Попадание в него накладывает на интернет-сервис ряд обязательств: собирать и предоставлять по первому требованию силовых органов РФ не только все пользовательские данные, но также переписку, аудио-, видео- и другие материалы пользователей, пишет «Роскомсвобода».

Tinder собирает личную информацию, которую предоставляет ей пользователь (имя, пароль), а также дополнительную (характер, образ жизни, интересы, фото, видео), при подписании на платные услуги — номер дебетовой или кредитной карты и прочую финансовую информацию, разговоры с центром клиентской поддержки, а также переписку в чате с другими пользователями.