Huawei купила российские технологии в области распознавания лиц

Китайская компания Huawei приобрела патенты и команду разработчиков российской фирмы «Вокорд», которая специализируется на технологиях распознавания лиц. Об этом пишут «Ведомости».

«Вокорд» разрабатывает камеры и софт для распознавания лиц, видеонаблюдения и фиксации нарушений правил дорожного движения. В 2011 году компания получила грант «Сколково» в размере 20 млн руб. Ей принадлежат 11 патентов на изобретения и 6 патентов на программы. Разработки компании покупали МВД, банки, ритейлеры. В 2016 году алгоритм распознавания лиц «Вокорда» занял первое место в тесте Вашингтонского университета Megaface — в нем алгоритмы должны распознать лица реальных людей среди миллиона «отвлекающих» фотографий — с результатом 75,1%. Сейчас результат компании в тесте выше — 91,76%, но ее опережают три десятка конкурентов. Первые три места в Megaface занимают китайские компании.

Huawei оценила «Вокорд» в $40–50 млн, говорят собеседники «Ведомостей».