Онлайн-торговля в России поставила рекорд

Глава АКИТ Артем Соколов пояснил, что довольно серьезный вклад в развитие рынка внесли малые и средние онлайн-продавцы, развивающие бизнес в регионах. Также на рост рынка повлияло увеличение популярности отдельных категорий товаров. «Например, значительно выросло количество онлайн-заказов мебели. Большим спросом стала пользоваться доставка продуктов питания — этот сегмент вырос в два раза за год», — отметил Соколов.
Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов назвал оценку АКИТ завышенной: «Количество заказов действительно растет, но в ценовом выражении рост рынка виден не так ярко. Средний чек продолжает падать. При заказе в иностранных магазинах чек за год упал с $10 до $9, в российских — с 3,2 тыс. до 2,9 тыс. руб.»