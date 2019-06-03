Close

Онлайн-торговля в России поставила рекорд

03.06.2019

За 2018 год объем российского рынка онлайн-торговли вырос на 59% и достиг 1,66 трлн руб., говорится в исследовании Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Темпы роста рынка оказались лучшими с 2010 года, когда организация впервые провела его оценку, отмечает РБК.

Глава АКИТ Артем Соколов пояснил, что довольно серьезный вклад в развитие рынка внесли малые и средние онлайн-продавцы, развивающие бизнес в регионах. Также на рост рынка повлияло увеличение популярности отдельных категорий товаров. «Например, значительно выросло количество онлайн-заказов мебели. Большим спросом стала пользоваться доставка продуктов питания — этот сегмент вырос в два раза за год», — отметил Соколов.

Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов назвал оценку АКИТ завышенной: «Количество заказов действительно растет, но в ценовом выражении рост рынка виден не так ярко. Средний чек продолжает падать. При заказе в иностранных магазинах чек за год упал с $10 до $9, в российских — с 3,2 тыс. до 2,9 тыс. руб.» 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.