Boeing обнаружил дефекты в самолетах модели 737 MAX

Компания Boeing обнаружила брак деталей предкрылков для моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX, дефекты выявлены у 312 самолетов по всему миру, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

«Boeing сообщил FAA, что предкрылки некоторых 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены неправильно и не соответствовать всем действующим стандартам прочности и надежности», — цитирует «Интерфакс» сообщение регулятора.

Дефектные детали склонны к преждевременному износу и могут стать причиной повреждений воздушных судов во время полета. По итогам совместного расследования Boeing и FAA, обнаружено до 148 бракованных деталей, изготовленных подрядчиками Boeing. Уже определены серийные номера самолетов, на которые дефектные элементы могли быть установлены. Брак затронул 133 самолета модели 737 NG и 179 самолетов 737 MAX по всему миру. Операторам этих самолетов дается 10 дней, чтобы снять бракованные детали.

Многие страны временно прекратили эксплуатацию Boeing 737 MАX после того, как 10 марта потерпел крушение самолет этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Аддис-Абебы в Найроби. Тогда погибли 157 человек. До этого, в конце октября 2018 года, Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли 189 человек.