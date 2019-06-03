Boeing обнаружил дефекты в самолетах модели 737 MAX

Компания Boeing обнаружила брак деталей предкрылков для моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX, дефекты выявлены у 312 самолетов по всему миру, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
«Boeing сообщил FAA, что предкрылки некоторых 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены неправильно и не соответствовать всем действующим стандартам прочности и надежности», — цитирует «Интерфакс» сообщение регулятора.
Многие страны временно прекратили эксплуатацию Boeing 737 MАX после того, как 10 марта потерпел крушение самолет этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Аддис-Абебы в Найроби. Тогда погибли 157 человек. До этого, в конце октября 2018 года, Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли 189 человек.