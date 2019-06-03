WSJ: Россия сократила число своих военных советников в Венесуэле

Россия отозвала из Венесуэлы ключевых советников по обороне, Москва взвешивает политическую и экономическую устойчивость президента Николаса Мадуро. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны России. По данным издания, если в разгар сотрудничества между Москвой и Каракасом в Венесуэле находились около тысячи советников, то теперь лишь несколько десятков.

Собеседники газеты объяснили отъезд специалистов отсутствием новых контрактов и предположением, что режим Николаса Мадуро из-за сложной экономической ситуации не сможет расплатиться по предыдущим поставкам, передает РБК. Отъезд советников ставит в непростое положение Мадуро. При этом у него действительно нет возможностей заплатить «Ростеху», пишет The Wall Street Journal.

Источник газеты, рассказал, что в «Ростехе» взвесили все за и против и пришли к выводу, что поддерживать Мадуро больше не имеет смысла, поскольку «сражение проиграно». Отсюда, например, решение не строить предприятие по производству автоматов Калашникова.