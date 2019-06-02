Times: Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио

Прыгуна в высоту Данила Лысенко заподозрили в даче ложных показаний по делу о пропуске допинг-тестов. Пропустив несколько допинг-тестов в прошлом году, он предоставил поддельные документы, согласно которым был болен и не мог явиться на проверки. Источники The Sunday Times сообщили, что адрес клиники, выдавшей справку, не был настоящим. По указанному адресу, утверждают они, находится разрушенное здание. «Клиника была выдуманной — от регистрационных номеров до фальшивых имен врачей и липовых документов», — говорит один из собеседников издания.
Представители Федерации легкой атлетики России могли таким образом намеренно замаскировать допинговые нарушения Лысенко, чтобы избежать проверок и помочь ему выиграть «золото» на грядущей Олимпиаде, пишет газета. Если обвинения будут доказаны, российских спортсменов отстранят от Олимпиады в Токио, уверен ее источник.
Во всероссийской Федерации легкой атлетики сказали, что заинтересованы в том, чтобы расследование было объективным, и оказывают Athletics Integrity Unit, ведущей расследование, содействие.