Взрыв разрушил здание на пороховом заводе в Дзержинске

В цехе по производству тротила в НИИ «Кристалл» произошло несколько взрывов — разрушено здание, пострадали 19 человек.

Взрыв полностью обрушил здание цеха, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник. По его словам, по предварительной информации, взрыв произошел в здании цеха, где хранились боеприпасы. В пресс-службе ГУ МЧС ТАСС сообщили, что разрушено административное здание. Пострадали 19 человек, сообщили в Минздраве. У большинства пострадавших осколочные ранения легкой и средней степени тяжести. Разбор завалов пока не проводился, пожарные борются с огнем.

«Ведомости» отмечают, что взрывная волна прокатилась по всему городу, выбив окна в некоторых домах и магазинах. Сохраняется угроза повторных взрывов.

АО «ГосНИИ «Кристалл» является многопрофильной отраслевой организацией, которая более 60 лет занимается созданием и внедрением технологий получения взрывчатых веществ и составов, снаряжения изделий из них для военной техники и других отраслей промышленности.