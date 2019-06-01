Элтон Джон выступил против цензурирования фильма «Рокетмен»

Элтон Джон раскритиковал удаление из российской версии фильма «Рокетмен» сцен гомосексуальных отношений и сокращения количества сцен с наркотиками.

«Мы самым решительным образом отвергаем решение о введении цензуры для российского проката, о чем мы не знали до сегодняшнего дня. Paramount Pictures были смелыми партнерами, позволившими нам создать фильм, который является истинным отражением необычайной жизни Элтона. То, что местный дистрибьютор отредактировал определенные сцены, отказывая зрителям в возможности увидеть фильм так, как он задумывался, является печальным отражением разделенности мира, в котором мы все еще живем, и того, как он все еще может так жестоко не принимать любовь между двумя людьми. Мы верим в наведение мостов и открытого диалога и будем продолжать настаивать на разрушении барьеров, пока все люди не будут одинаково услышаны во всем мире», — говорится в заявлении на странице музыканта в Facebook.

После московской премьеры биографического фильма об Элтоне Джоне стало ясно, что из картины вырезаны сцены поцелуев и секса между мужчинами. Также сокращены сцены с употреблением наркотиков.

«Самое же противное, что из финала убрали завершающий титр. В оригинале там сказано, что Элтон Джон нашел любовь всей жизни и воспитывает с любимым мужчиной детей (в фильме есть драматический момент, когда мать говорит ему — «ты обречен на одиночество»). В российской версии вместо этого сообщается, что музыкант основал фонд борьбы со СПИДом и по-прежнему работает с давним соавтором», — отмечает кинокритик Антон Долин. По его мнению, из фильма убрали всего несколько минут, но речь идет о принципиальных минутах, очень важных для художественного замысла.

В Минкульте заявили, что никаких рекомендаций по поводу удаления сцен из фильма не давали, а прокатчик — «Централ Партнершип» — сообщил, что «в фильм действительно были внесены изменения для соответствия картины законодательству РФ».

При этом, как отметил кинопродюсер Сэм Клебанов, «закон запрещает «пропаганду» только несовершеннолетним, но у фильма рейтинг 18+».

В широкий российский прокат фильм «Рокетмен» выходит 6 июня.