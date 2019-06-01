Сенаторы США предложили конкретные санкции против страховщиков Nord Stream 2

Подготовленный американскими сенаторами законопроект о санкциях против участников «Северного потока-2», предусматривает введение ограничений для юридических или физических лиц, которые «сознательно» оказывают страховые или гарантийные услуги компаниям, предоставляющим суда для укладки труб в Балтийском море.

В отношении страховщиков, гласит документ, президент США может ввести пять или более видов санкций, передает РБК. Среди них:



- отказ американскими властями от страхования или продления кредита таким лицам,

- отказ в выдаче лицензии или разрешения на экспорт любых товаров или технологий регуляторами Соединенных Штатов,

- запрет любому американскому финансовому учреждению выдавать таким людям или организациям ссуды или кредиты на общую сумму более $10 млн в течение года,

- запрет на работу с госдолгом США или федеральными средствами «в качестве основного дилера»,

- запрет на проведение платежей в зоне американской юрисдикции и сделок с собственностью,

- запрет инвестировать в капитал,

- также правительство Соединенных Штатов, говорится в документе, не может заключать какие-либо контракты на закупку товаров или услуг у такого иностранного лица.

- директорам и акционерам с контрольным пакетом акций в таких компаниях могут отказать в выдаче американской визы и запретить въезд в США.



Авторами законопроекта выступили сенаторы Тед Круз, Джин Шахин, Джон Баррасо и Том Коттон.