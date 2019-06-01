В России официально отменен внутрисетевой роуминг

С 1 июня вступили в силу изменения в закон «О связи», которые предусматривают отмену национального и внутрисетевого роуминга в России.

Согласно поправкам, операторы мобильной связи в своей сети устанавливают одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, в каком регионе России тот находится. Одинаковые условия предусматриваются как в зоне покрытия сети операторов, так и за ее пределами. То есть взимать с абонентов плату за входящие звонки операторы смогут только в случае, если те будут находиться за границей

Как напоминает «Интерфакс» , вопрос отмены национального роуминга остро встал в 2017 году, когда ФАС возбудила дела против «большой четверки» — компаий МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и «Т2 Мобайл» — с требованием его отмены. Итогом спора антимонопольной службы и операторов, которое затянулось до августа 2018 года, стала фактическая отмена как внутрисетевого, так и национального роуминга в России.

РБК отмечает, что к 1 июня не все региональные компании оказались готовы выполнить требования закона. Так чеченский «Вайнах Телеком», татарский «Твои мобильные технологии» и крымский «СевМобайл» не уведомили в срок своих абонентов об отмене платы за входящие при поездках по России. Согласно закону, сделать это они должны были до 21 мая.



По оценке экспертов Sberbank CIB, из-за отмены внутрисетевого роуминга и роста популярности мессенджеров, операторы потеряют девять рублей в месяц с каждого абонента. Согласно данным AC&M, по итогам прошлого года в России насчитывалось 255,7 млн абонентов.