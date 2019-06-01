В США городской служащий открыл стрельбу и убил минимум 11 человек

Недовольный городской служащий открыл огонь в муниципальном центре города Вирджиния-Бич в штате Вирджиния. Он убил 11 человек, ранил еще не менее шестерых, один из которых — полицейский. После стрелок покончил с собой или был убит в перестрелке с полицией. Об этом со ссылкой на начальника полиции города сообщает «Голос Америки». Некоторые СМИ пишут о 12 погибших.

В полиции сообщили, что преступник долгое время работал в муниципалитете Вирджинии-Бич, вероятно причиной его действий стало недовольство.

Вирджиния-Бич — популярный курорт на Атлантическом побережье США. В нем проживают около 450 тыс человек. Консульский отдел посольства России в США выясняет, были ли среди пострадавших граждане России. В госдеп направлен соответствующий запрос, сообщили в дипмиссии.