Геннадий Гудков: А король-то голый!

Какие там фейковые новости! Фейковая страна: цыкнули на ВЦИОМ, и тут же 31,7% рейтинга «легким движением руки» превращаются в 70% с гаком. Вот что Песков животворящий делает. И всего-то вежливо поинтересовался: «Сколько там солнцеподобному намерили?! 32%? А хорошо подумали?» И благодарные и враз прозревшие россияне по просьбе ВЦИОМа тут же вознесли лидера на Олимп. «Нате Вам, Владимир Владимирович, новую высоту, можете оттуда на нас безнаказанно и дальше!.. Мы все вытерпим: и пенсию после 75, и мусорную газовую атаку, и жизнь впроголодь. Верим Вам, как раньше в крах империализма!»

Даже уже не смешно, просто противно осознавать, до какой степени холуйства, раболепия, лицемерия и трусости дошла страна. Вернее те, кто ее с собой олицетворяет. Подхалимы, приспособленцы и придворные жополизы заполонили все публичное пространство. Нет у вождя никаких 72%, это блеф. А если на 3 месяца сделать нормальным телевизор, то и от 31,7% не останется и следа. Весь рейтинг Путина — вытоптанная до твердости бетона политическая поляна (чтобы никто там не вырос), оголтелая пропаганда, запреты и репрессии в отношении своих политических оппонентов. И ничего больше! Вспомните про 99,99% поддержки «блока коммунистов и беспартийных» в СССР». Что, помогло это прежнему режиму?! Где были эти 99,99 в августе 1991?