Виктор Шендерович: Происхождение рейтинга

Цитата дня:

«Мы впервые в истории опросов решили 29 мая напрямую спросить людей: вы Путину доверяете или нет? Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%" — Валерий Федоров, российский политолог

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ПРОИСХОЖДЕНИЕ РЕЙТИНГА

— Добрый вечер. 324-42-12?

— Да.

— Буров Степан Ильич?

— Да.

— Буров Степан Ильич, вы как к Путину относитесь?

— Я?

— Вы.

— А кто говорит?

— Говорит ВЦИОМ.

— Кто?

— Центр по изучению общественного мнения. Повторяем вопрос: как вы относитесь ко второму президенту России Путину Владимиру Владимировичу?

— А почему я?

— Не волнуйтесь, Степан Ильич. Это займет две минуты. У вас есть две минуты?

— Нет! Я занят... Я ем!

— Поймите, это очень важно для всей страны. Скажите, как вы оцениваете деятельность президента Владимира Владимировича Путина — и можете ужинать с чистой совестью.

— Как я оцениваю деятельность Путина?

— Да.

— Вот лично я?

— Да.

— Но я могу ошибаться…

— Нас интересует именно ваше мнение. Варианты ответа: хорошо; очень хорошо; скорее хорошо, чем плохо; скорее плохо, чем хорошо; чтоб он пропал.

— Нет!!!

— Что?

— Я этого не говорил!

— Чего?

— Я ничего не говорил! Я ужинал! У меня двое детей! Как они будут без отца?

— Степан Ильич…

— Откуда вы знаете мое имя?

— У нас — все данные.

— Вы не ВЦИОМ!

— А кто?

— Я вам не скажу!

— Степан Ильич…

— Не трогайте меня! Оставьте меня в покое, пожалуйста! У меня гипертония, у меня сахар, я старый человек…

— Товарищ Буров!

— Я!

— Прекратите истерику! Отвечайте, как вы относитесь к президенту России Путину Владимиру Владимировичу — и идите ужинать!

— Я не хочу ужинать… Я уже ничего не хочу… Я старый человек…

— Буров! Вы всех достали. Быстро отвечайте, как относитесь к Владимиру Владимировичу —– и идите куда хотите! Варианты ответа: хорошо; очень хорошо…

— Не надо! Больше вариантов не надо! Отношусь хорошо!

— Хорошо — или очень хорошо?

— Очень! Очень! Очень!

— Ну, вот видите. Почему было не сказать сразу? Странный человек…

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А вот теперь будет совсем смешно: этот диалог был написан в 2000 году.

А вы говорите: новые методики ВЦИОМа...