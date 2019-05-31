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Суд перенес заседание по вопросу освобождения Оюба Титиева

31.05.2019

Шалинский городской суд перенес сегодняшнее заседание, на котором должен был рассмотреть ходатайство главы чеченского отделения ПЦ «Мемориал» Оюба Титиева об условно-досрочном освобождении.

Как сообщила адвокат Марина Дубровина, о переносе ходатайствовал прокурор, который заявил, что «ему слишком поздно передали материалы, характеризующие Оюба Титиева», рассказали в «Мемориале».

18 марта Титиева приговорили к четырем годам колонии-поселения по делу о хранении наркотиков. Правозащитник вины не признал и назвал дело сфабрикованным. Обжаловать приговор он не стал, так как надеялся освободиться досрочно и вернуться к работе. С учетом времени, проведенного в СИЗО, Титиев отбыл треть срока — 1 год и 4 месяца — уже 9 мая 2019 года, поэтому имеет право на УДО.

В ходатайстве об УДО адвокат отметил, что Титиев не совершал дисциплинарных проступков за все время содержания под стражей, строго соблюдает правила внутреннего распорядка колонии, добросовестно выполняет работы по благоустройству территории и общежития, участвует в воспитательных мероприятиях. Занимается спортом, много читает, соблюдает традиции ислама.

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