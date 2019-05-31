Пятый президент Петр Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность», ранее она называлась «Блок Петра Порошенко «Солидарность». Такое решение было принято на съезде партии 31 мая.

При этом пока в партии не называют имена тех, кто войдет в ее партийный список на внеочередных выборах в Верховную Раду, отмечает «Громадское». Пока еще продолжаются праймериз, говорят партийцы.

Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» переименовалась в «Европейскую солидарность» 24 мая. О роспуске парламента президент Украины Владимир Зеленский заявил после инаугурации, позже он подписал соответствующий указ и назначил досрочные выборы. Согласно последнему опросу, самый высокий рейтинг имеет партия Зеленского.