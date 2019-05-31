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Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»

31.05.2019

Пятый президент Петр Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность», ранее она называлась «Блок Петра Порошенко «Солидарность». Такое решение было принято на съезде партии 31 мая. 

При этом пока в партии не называют имена тех, кто войдет в ее партийный список на внеочередных выборах в Верховную Раду, отмечает «Громадское». Пока еще продолжаются праймериз, говорят партийцы.

Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» переименовалась в «Европейскую солидарность» 24 мая. О роспуске парламента президент Украины Владимир Зеленский заявил после инаугурации, позже он подписал соответствующий указ и назначил досрочные выборы. Согласно последнему опросу, самый высокий рейтинг имеет партия Зеленского.

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