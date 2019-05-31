Минкульт: удаление ряда сцен из фильма «Рокетмен» — решение прокатчика

Никаких рекомендаций по поводу удаления сцен из фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне Минкультуры России не давало. «Это исключительно решение компании-прокатчика ленты», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Прокатчик — компания «Централ Партнершип» на запрос журнала «Искусство кино» ответила: «В фильм действительно были внесены изменения для соответствия картины законодательству РФ».

После премьеры ленты в Москве стало ясно, что фильм об Элтоне Джоне в России подвергся цензуре — из картины исчезла сцена гомосексуального секса между Джоном и одним из персонажей и были сокращены сцены многочисленного употребления наркотиков и алкоголя, от зависимости к которым Элтон Джон лечился в реабилитационной клинике. При этом прокатный рейтинг «Рокетмена» все равно сохранился 18+.

В широкий российский прокат фильм выходит 6 июня. Хронометраж, заявленный в приложении объединенных киносетей «Формула кино» и «Синема парк», составляет 1 час 40 минут. Он отличается от указанного в международной базе IMDb (2 часа 1 минута, столько же «Рокетмен» шел и на показе Каннского фестиваля) на 21 минуту. А согласно реестру прокатных удостоверений фильмов, опубликованному на сайте Минкульта, «Рокетмен» идет 1 час 59 минут (на 2 минуты короче, чем в Каннах).

Кинокритик Антон Долин отмечает, что «самое противное», что из финала убрали завершающий титр: «В оригинале там сказано, что Элтон Джон нашел любовь всей жизни и воспитывает с любимым мужчиной детей (в фильме есть драматический момент, когда мать говорит ему: «Ты обречен на одиночество»). В российской версии вместо этого сообщается, что музыкант основал фонд борьбы со СПИДом и по-прежнему работает с давним соавтором».

Долин считает, что те минуты, которые убрали из фильма, являются принципиальными, очень важными для художественного замысла.