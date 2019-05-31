Путин присвоил аэропортам имена

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен более 40 аэропортам. В частности, московскому аэропорту Домодедово присвоено имя ученого Михаила Ломоносова, Внуково — авиаконструктора Андрея Туполева, аэропорт Шереметьево получил имя поэта Александра Пушкина. В честь другого поэта Михаила Лермонтова — назван аэропорт Минеральных Вод, аэропорт Симферополя получил имя художника Ивана Айвазовского, воронежский — имя Петра I, передает ТАСС.

Также имена известных исторических личностей получили аэропорты Анадыря, Анапы, Архангельска, Астрахани, Белгорода, Благовещенска, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Калуги, Краснодара, Красноярска, Магадана, Мурманска, Нижневартовска, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Нового Уренгоя, Норильска, Омска, Пензы, Петропавловска-Камчатского, Пскова, Самары, Сочи, Ставрополя, Сургута, Сыктывкара, Томска, Тюмени, Уфы, Хабаровска, Чебоксар, Челябинска, Южно-Сахалинска и Якутска.Конкурс на название аэропортов «Великие имена России» проводился с октября по декабрь 2018 года. Его организаторами были Общественная палата, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество. Голосование проводилось через интернет.