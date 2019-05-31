В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый

Новым подозреваемым в деле «Седьмой студии» стал предприниматель из Санкт-Петербурга Валерий Синельников, который обналичивал деньги. Его дело выделено в отдельное производство, пишет Forbes со ссылкой на источники. Сам Синельников также не отрицает, что его статус свидетеля сменился на подозреваемого, но от комментариев отказался.

Синельников подозревается в незаконной банковской деятельности. Как индивидуальный предприниматель он заключал фиктивные договоры с «Седьмой студией» и обналичивал деньги, выделяемые на проект «Платформа» за небольшой процент (в среднем 9%), рассказывал ранее сам Синельников на допросах в Мещанском суде Москвы.

Фигуранты дела «Седьмой студии» обвиняются в том, что обналичили и похитили 133 млн руб. из бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа». Сами они утверждают, что все средства были потрачены на постановки.