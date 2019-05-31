Уровень доверия Путину варьируется от 30,5% до 72% в зависимости от вопроса

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину, по данным ВЦИОМ, на неделе с 20 по 26 мая снизился и составил 30,5%, обновив очередной минимум с 2006 года. В ходе исследования респонденты сами должны были назвать политиков, которым доверяют. Но когда людям задавали «закрытые» вопросы, то есть напрямую спрашивали о доверии к тому или иному политику, о доверии Путину заявили 72,3%, пишут «Ведомости».

Конкретный вопрос о доверии к Путину задает и Фонд общественного мнения. На прошлой неделе сумма ответов «безусловно доверяю» и «скорее доверяю» президенту составила 62%.

В Кремле 30 мая обратили внимание на исследование ВЦИОМ о падении уровня доверия к Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил социологов объяснить расхождение динамики уровня доверия и электорального рейтинга, который растет. «Мы ждем какого-то анализа наших уважаемых специалистов, как коррелируются эти данные: как может падать уровень доверия, но расти электоральный рейтинг. Это сложный анализ, мы надеемся, что со временем он появится», — говорил Песков.

ВЦИОМ 24 мая опубликовал данные опроса о доверии политикам. 31,7% респондентов заявили, что доверяют Путину в решении важных государственных вопросов. Это самый низкий показатель с января 2006 года. Однако президенту россияне по-прежнему доверяют больше, чем любому другому отечественному политику.

«Открытый вопрос о доверии чувствителен к общему фону общественных эмоций и настроений. Когда настроения неважные — а сейчас они такие — то многие респонденты начинают «отмахиваться» от ответа, выбирают вариант «затрудняюсь ответить» или «не знаю». ВЦИОМ не публикует данные, сколько людей говорят так, но в аналогичных опросах «Левада-центра» подобные ответы дают порядка 30%», — объясняет руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. Что касается впервые проведенных ВЦИОМом закрытых вопросов о доверии к конкретным политикам, то, конечно, было бы интересно, если бы социологи включили в линейку все те фамилии, которые люди обычно называют в традиционном открытом вопросе — от Путина до Алексея Навального, считает эксперт.